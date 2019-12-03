Google подтвердил, что 80% всех приложений Android по умолчанию шифруют сетевой трафик

Безопасность является серьезной проблемой для мобильных устройств, и Google стремится обеспечить безопасность пользователей Android. Одним из методов, которые Google использует для обеспечения безопасности данных, является защита сетевого трафика, который поступает на устройство Android или покидает его, с помощью так называемой «безопасности транспортного уровня» (TLS). В Android 10 добавлена ​​поддержка TLS 1.3, и Google объявляет, что 80% приложений Android по умолчанию шифруют трафик.

Это число еще выше для устройств Android 9+, с 90% шифрованием трафика по умолчанию. С 1 ноября все обновления приложений Android должны быть ориентированы на Android 9 или выше. Любое использование незашифрованных соединений происходит из-за явного выбора разработчика приложения.