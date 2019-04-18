Google и Amazon теперь работают совместно

Google и Amazon никогда не были лучшими друзьями. Приложение Amazon Prime Video не работает с устройствами Google Chromecast или Android TV, в то время как YouTube был отключен от Amazon Fire TV в конце 2017 года.

Но теперь все меняется. YouTube будет доступен на устройствах Fire TV от Amazon в ближайшие месяцы, а видео Amazon Prime будет работать и с устройствами Chromecast и Android TV. Представитель Google сообщил, что главное приложение YouTube появится первым, а YouTube TV и YouTube Kids последуют позже. Это должно означать конец длительных спорных отношений между Amazon и Google. Некоторое время Amazon отказывался продавать устройства Google Chromecast, продукты, которые напрямую конкурируют с собственными продуктами Amazon Fire TV. Amazon также не включила поддержку Google Cast в приложение Prime Video, что сделало невозможным получение Prime Video на больших экранах, если вы использовали продукты Google. В ответ Google заявила о поддержке приложений YouTube на Fire TV, а также на Echo Show.