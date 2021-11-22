Графеновый внешний аккумулятор UZE BOLD 260 Вт

BOLD имеет два входных и выходных порта USB – C мощностью 100 Вт. Два порта USB – A, каждый может заряжаться с максимальной скоростью 40 Вт.
Каждый порт промаркирован, а два порта USB-C можно использовать для зарядки на входе и выходе. Проще говоря, неважно, какой порт USB-C вы используете для зарядки BOLD, он будет работать со всеми устройствами. Беспроводные прокладки BOLD покрыты закаленным стеклом, благодаря чему BOLD легче и быстрее остывает. Закаленное стекло устойчиво к ударам и царапинам. BOLD изготовлен из анодированного алюминия высшего качества. В результате BOLD обладает отличными теплоотдачей и легче традиционных аккумуляторов.