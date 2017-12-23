Графическая память обновится в 2017 году. Следующей в 2018 году является GDDR6

Micron на своем блоге немного рассказывает о массовом рынке графической памяти в 2017 году, но также говорит о том, что будет дальше для 2018 года, да, они будут наращивать технологию GDDR6 и даже не упоминают HBM2.Ожидается, что GDDR6 будет работать со скоростью передачи данных от 12 Гбит / с до 16 Гбит / с на канал. Их память GDDR5 или G5X предназначалась для графической команды Micron, так как у них был рекордный год в поставках GDDR5 и их G5X-G-GXX с пропускной способностью 12 Гбит / с.