Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут иметь преимущество в узлах над AMD RDNA 3

Сегодня стало известно что, графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace для игровых видеокарт следующего поколения GeForce RTX 40 Gaming будут иметь преимущество в узле по сравнению с AMD RDNA 3. NVIDIA должна была использовать 5-нм технологический узел TSMC для своих графических процессоров Ada Lovelace, которые работают на игровых видеокартах следующего поколения, также известных как серия GeForce RTX 40. Но согласно последним слухам, графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут основаны на технологическом узле TSMC 4N.

Да, это тот же технологический узел TSMC 4N, на котором работают графические процессоры Hopper для рынка высокопроизводительных вычислений в центрах обработки данных. Что касается того, что мы знаем об технологическом узле TSMC 4N, то это пересмотр 5-нм техпроцесса (не путать с 4-нм/N4, который является совершенно другим узлом). Технологический узел TSMC 4N специально разработан для NVIDIA и содержит ряд оптимизаций, позволяющих повысить эффективность энергопотребления, производительность и незначительно повысить плотность по сравнению с обычным 5-нм узлом TSMC. Причины, по которым NVIDIA могла выбрать TSMC 4N в качестве кандидата для своей линейки игровых графических процессоров следующего поколения, довольно очевидны. Будущие карты будут очень энергоемкими, и NVIDIA собирается максимально оптимизировать их, используя технологический узел 4N. AMD, с другой стороны, будет использовать сочетание 5-нм и 6-нм технологических узлов TSMC для своих будущих MCM и монолитных графических процессоров на основе графической архитектуры RDNA 3 и хотя они не обеспечивают оптимизацию, которую делает 4N, они будут использовать подход MCM.
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