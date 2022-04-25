Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут иметь преимущество в узлах над AMD RDNA 3

Да, это тот же технологический узел TSMC 4N, на котором работают графические процессоры Hopper для рынка высокопроизводительных вычислений в центрах обработки данных. Что касается того, что мы знаем об технологическом узле TSMC 4N, то это пересмотр 5-нм техпроцесса (не путать с 4-нм/N4, который является совершенно другим узлом). Технологический узел TSMC 4N специально разработан для NVIDIA и содержит ряд оптимизаций, позволяющих повысить эффективность энергопотребления, производительность и незначительно повысить плотность по сравнению с обычным 5-нм узлом TSMC. Причины, по которым NVIDIA могла выбрать TSMC 4N в качестве кандидата для своей линейки игровых графических процессоров следующего поколения, довольно очевидны. Будущие карты будут очень энергоемкими, и NVIDIA собирается максимально оптимизировать их, используя технологический узел 4N. AMD, с другой стороны, будет использовать сочетание 5-нм и 6-нм технологических узлов TSMC для своих будущих MCM и монолитных графических процессоров на основе графической архитектуры RDNA 3 и хотя они не обеспечивают оптимизацию, которую делает 4N, они будут использовать подход MCM.