Графический процессор ARM следующего поколения обеспечивает на 30% лучшую производительность, чем Mali-G710

Во время саммита разработчиков старший технический директор ARM по бизнесу машинного обучения рассказал о флагманском графическом процессоре, который должен быть выпущен в 2022 году. Название графического процессора не было раскрыто, но он пообещал значительное улучшение по сравнению с Mali-G710 на 30%.

В дополнение к 30% скачку вычислительной мощности, графический процессор считается более эффективным для задач, связанных с машинным обучением, и будет иметь FP32 в 4,7 раза больше, чем Mali-G76. Важно отметить, что текущий графический процессор Mali-G710 привел к скачку вычислительной мощности примерно на 35% по сравнению с его предшественником. Совместными усилиями с MediaTek и Tencent Games компания ARM смогла разработать графический процессор, который может удовлетворить потребности в мобильной трассировке лучей, и что самое приятное, технология может быть перенесена на другие платформы и экосистемы.