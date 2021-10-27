Графический процессор ARM следующего поколения обеспечивает на 30% лучшую производительность, чем Mali-G710

В дополнение к 30% скачку вычислительной мощности, графический процессор считается более эффективным для задач, связанных с машинным обучением, и будет иметь FP32 в 4,7 раза больше, чем Mali-G76. Важно отметить, что текущий графический процессор Mali-G710 привел к скачку вычислительной мощности примерно на 35% по сравнению с его предшественником. Совместными усилиями с MediaTek и Tencent Games компания ARM смогла разработать графический процессор, который может удовлетворить потребности в мобильной трассировке лучей, и что самое приятное, технология может быть перенесена на другие платформы и экосистемы.