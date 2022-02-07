Графический процессор NVIDIA Hopper GH100 вмещает более 140 миллиардов транзисторов в массивном 5-нм корпусе

Несколько недель назад ходили слухи, что флагманский графический процессор NVIDIA Hopper GH100 будет основан на 5-нм технологическом узле с размером кристалла, близким к 900 мм. Это сделало бы его самым большим графическим процессором из когда-либо произведенных, не только на 5-нм технологическом узле, но и за все время существования. Но это еще не все, теперь на форумах появился новый слух, в котором утверждается, что GPU может иметь более 140 миллиардов транзисторов.

Для сравнения, текущие флагманские чипы для центров обработки данных, такие как AMD Aldebaran для серии Instinct MI200 и NVIDIA Ampere GA100 для ускорителей A100, имеют всего 58,2 и 54,2 миллиарда транзисторов. Это почти в 2,5 раза больше общего количества транзисторов для графического процессора Hopper GH100.

Что касается плотности, NVIDIA Ampere A100 составляет 65,6 млн транзисторов на мм2, в то время как графический процессор Aldebaran должен иметь плотность 73,6 млн транзисторов на мм2. Если предположить, что размер GH100 составляет около 900 мм2, его плотность должна легко превышать 150 млн транзисторов на мм2. Это более чем в два раза превышает увеличение плотности на 5-нм техпроцессе.
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