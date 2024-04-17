Grand Theft Auto 6 получит карту на 125 квадратных километра

Судя по информации, которую сегодня слили инсайдеры в сеть, видеоигра Grand Theft Auto 6 получит просто огромную карту — её размеры могут в два раза превышать размеры карты предыдущей игры. Например, специалисты утверждают, что новая виртуальная карта должна иметь площадь суши примерно в 125 квадратных километра, а значит, только суши в игре нового поколения будет в 2,55 раза больше, чем в Grand Theft Auto 5. При этом стоит понимать, что помимо суши в игре есть ещё и вода, которая тоже принимает участие в игровом процессе. При этом стоит понимать, что реальных данных про Grand Theft Auto 6 пока что не очень много, поскольку Rockstar Games выпустила только один кинематографический трейлер с достаточно быстрым обзором нового виртуального мира, некоторых локаций и главных героев. Однако уже по этому трейлеру можно понять, что игра станет одной из лучших в плане визуального стиля в условиях открытого мира.

Можно предположить, что разработчики игры делают акцент именно на этом, потому что хотя карта в Grand Theft Auto 5 была достаточно большой, на самом деле за пределами основного города там было не на что смотреть. На момент релиза это не ощущалось, но сейчас, спустя 11 лет, игра выглядит мелкой. Также стоит понимать, что Grand Theft Auto 6 в настоящее время находится в стадии разработки, а вся информация, которая попадает в интернет, на самом деле является лишь предположениями и слухами. На деле всё может быть совсем иначе — это можно будет узнать только на релизе.