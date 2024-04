Grand Theft Auto 6 получит карту на 125 квадратных километра

Call of Duty: Modern Warfare 3, последняя часть популярной серии шутеров, выпущенная несколько месяцев на…

Сегодня появились первые инсайды о том, что Indiana Jones and the Great Circle, новейшая эксклюзивная игр…

Сегодня Kalypso Media и Gaming Minds Studios официально объявили о релизе Railway Empire 2: Journey to th…

Отличные новости для поклонников виртуальной охоты и проекта Way of the Hunter — теперь у вас есть возмож…