Grand Theft Auto 6 представят уже 10 декабря

Видеоигра Grand Theft Auto 6, по мнению западных аналитиков, будет одной из самых визуально впечатляющих игр, когда-либо созданных Rockstar Games. Более того, инсайдеры считают, что разработчики совершат настоящий прорыв в данной области, вынудив многих геймеров обновлять свои компьютеры. Всё дело в том, что пользователь под ником lmk_nathan42915 недавно выложил в социальных сетях скриншоты из GTAV, Red Dead Redemption 2 и утёкшего в сеть раннего билда GTA 6 (эта информация официально не подтверждалась). Стоит отметить, что все скриншоты были сделаны в ночное время суток и пользователь наглядно продемонстрировал насколько улучшилась графика в альфа-версии билда новой игры в сравнении с тем, что уже было реализовано в лучших играх студии.

Также пользователи активно обсуждают то, насколько прекрасно будет выглядеть Vice City в случае, если её создадут на современном движке и с современными технологиями освещения. Ведь в оригинальной игре графика была достаточно старой и простой, но теперь технологии позволяют совершить прорыв. При этом нужно понимать, что о самой Grand Theft Auto 6 пока мало что известно, кроме того, что игра находится в стадии разработки. Издатель лишь сообщил, что новая игра будет официально представлена в следующем месяце. Точная дата презентации пока неизвестна, но есть высокий шанс, что игру представят 9 или 10 декабря. Сам же релиз проекта, вероятно, запланирован на 2025 год, так как в противном случае компания просто не успеет.