Grand Theft Auto VI перенесли на конец 2026 года

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью The Game Business отметил: «Когда мы объявляем дату, мы действительно в неё верим. Но если игре нужно дополнительное время на доработку, чтобы стать лучшей версией самой себя, мы даём это время. Именно это и произошло. Мы уверены в новой дате выхода — она по-прежнему вписывается в текущий финансовый год и является отличным окном для релиза. Мы полностью поддерживаем подход Rockstar». При этом на прошлой неделе Rockstar оказалась в центре скандала — компанию обвинили в давлении на сотрудников после увольнения 30–40 человек. В заявлении для Bloomberg представитель студии пояснил, что увольнения коснулись небольшого числа людей, распространявших и обсуждавших конфиденциальную информацию в публичных источниках. Но это всё равно так или иначе ударит по эффективности команды в обозримом будущем.