Grand Theft Auto VI перенесли на конец 2026 года

Rockstar Games снова перенесла выход Grand Theft Auto VI — теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года. «Мы понимаем, что ожидание и так было долгим, и нам жаль добавлять ещё несколько месяцев, но это время позволит довести игру до того уровня качества, которого вы заслуживаете и которого ждёте от нас», — говорится в заявлении компании. «Спасибо за ваше терпение и поддержку. Хотя ждать придётся немного дольше, мы безумно рады, что игроки наконец смогут погрузиться в огромный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити». Ранее релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X|S планировался 26 мая 2026 года, а до этого — вовсе в 2025 году.

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью The Game Business отметил: «Когда мы объявляем дату, мы действительно в неё верим. Но если игре нужно дополнительное время на доработку, чтобы стать лучшей версией самой себя, мы даём это время. Именно это и произошло. Мы уверены в новой дате выхода — она по-прежнему вписывается в текущий финансовый год и является отличным окном для релиза. Мы полностью поддерживаем подход Rockstar». При этом на прошлой неделе Rockstar оказалась в центре скандала — компанию обвинили в давлении на сотрудников после увольнения 30–40 человек. В заявлении для Bloomberg представитель студии пояснил, что увольнения коснулись небольшого числа людей, распространявших и обсуждавших конфиденциальную информацию в публичных источниках. Но это всё равно так или иначе ударит по эффективности команды в обозримом будущем.