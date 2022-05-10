Грядущий OnePlus Pad носит кодовое название «Reeves»

OnePlus планирует вскоре выпустить на рынок свой первый планшет. В одном из отчетов утверждалось, что устройство уже прошло частное тестирование .

Теперь новый отчет показал, что устройство действительно начало частное тестирование и носит кодовое название «Reeves». Это соответствует более ранним сообщениям о том, что OnePlus Pad будет запущен в первой половине 2022 года. На данный момент известно, что планшет оснащен 12,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+. Одна только эта новость делает этот планшет особенным, поскольку сейчас на рынке не так много планшетов с OLED-панелью. Операционная система OnePlus Pad будет основана на Android 12, планшет будет оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной вспомогательной камерой на задней панели. На передней панели планшета будет 8-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи. Это устройство, скорее всего, будет оснащено чипсетом Snapdragon 865 5G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что устройство обеспечит длительное время автономной работы благодаря батарее емкостью 10 900 мАч, которая, по слухам, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Другие его функции включают поддержку Bluetooth 5.1 и разъем для наушников 3,5 мм.
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