Грязь, слякоть, или как на Alfa Future People 2019 удалось собрать 44 тысячи человек.

2019-08-21, Автор - Марсель Гарипов; [45]
C 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2019. В этом году повторился сценарий AFP 2017 года, и за пару дней до официального начала почти без остановки шел ливень, который размыл поле и превратил его практически в одну большую лужу. Со стороны данные обстоятельства звучат действительно очень печальными, но несмотря на это, фестиваль суммарно посетило 44 тысячи человек. Почему AFP 2019 все-таки удался, рассказываем в этом репортаже.

Изначальная задумка фестиваля была в том, чтобы вытащить жителей Москвы и других городов в другую локацию. Самым оптимальными вариантом оказалась деревня Большое Козино, которая находится под Нижним Новгородом. До нее удобно добраться и тут приятный климат.

Но как бы организаторы не старались подобрать дату проведения фестиваля с наиболее благоприятной погодой, последнее слово всегда остается за природой и за несколько дней до фестиваля почти не переставая шел ливень. Это было новостью для всех, в особенности для самих гостей, которые за месяцы вперед запланировали поездку и заранее купили билеты, забронировали номера, поэтому не ехать было совсем большой потерей, поэтому все просто запаслись дождевиками и резиновыми сапогами.

Стенд Xiaomi. Старт продаж нового смартфона

В этом году на территории фестиваля за технологии отвечала компания Xiaomi, поэтому нам особенно есть, что рассказать. На свой стенд они привезла свои последние новинки: смартфон Mi A3, беспроводные наушники Mi true Wireless Earbuds, портативный аккумулятор Mi Powerbank 3 на 20 000 мАч и беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner.

Xiaomi Mi A3 — это бюджетная модель, которая получила AMOLED дисплей на 6,01 дюйм с разрешением 1560х720 точек, энергоэффективный процессор Snapdragon 665 c 4 Гбайт оперативной памяти, а также 64/128 Гбайт внутренней.

Корпус смартфона выполнен по всем современным канонам: стекло с обеих сторон, блестящая металлическая рамка и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Устройство работает полностью на чистом Android 9.0. За качественные снимки в нем отвечают три камерных модуля: основной на 48 мегапикселей f1,8, широкоугольный на 8 мегапикселей f2,2 и датчик измерения глубины на 2 мегапикселя. Из минусов стоит отметить только отсутствие NFC модуля.

У нас в стране смартфон можно будет приобрести в сером, белом и синем цветах по цене в 16 990 рублей за версию с 64 Гбайт внутренней памяти и 18 990 рублей за модель с 128 Гбайт внутренней памяти. Кстати при покупке Mi A3 в онлайн-магазине Mi.com, магазинах Mi Store и у других розничных партнеров можно получить в подарок беспроводные наушники Mi true Wireless Earphones.

Стенд Sony PlayStation

Перевести дух после ночи с многочасовыми диджейскими сетами можно было на стенде Sony PlayStation. Здесь посетители фестиваля играли в свежие игры для PlayStation 4 (Жизнь после, FIFA 19, Detroit и другие) и погружались в виртуальную реальность с помощью VR технологий. Все обладатели подписки PS Plus смогли получить подарки в виде фирменного рюкзака и различных подписок на медиа сервисы.

И самое интересное, что во втором шатре PlayStation проходил чемпионат MK ProTour по Mortal Kombat 11. Он состоял из четырех отборочных этапов, по результату которых победители поедут на ИгроМир, где 6 октября пройдет финал. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч рублей, а главный чемпион поедет в Швейцарию представлять нашу страну на Interkontinental Kombat в турнире DreamHack.

Лайн-Ап

Теперь поговорим о самом главном — о музыке. Фишка фестиваля AFP в том, что здесь представили совершенно разных стилей. Благодаря этому для себя можно открыть новых исполнителей. Всего на территории фестиваля было 6 сцен с разными стилями: Alfa Main Stage, Bass Stage By S7 Airlines, Mentos Fresh Connector, Miller Future Music, Burn Energy Live Stage и Tundra Deep Stage.

Главная сцена Alfa Main Stage отличается не только самыми востребованным артистами, но и уровнем технического оснащения. Так, музыка с нее была слышна и за пределами самого фестиваля, а визуальные эффекты были видны за несколько километров. В этом году хедлайнерами стали: Carnage, Apashe, Don Diablo, Knife Party, Ferry Corsten, Dash Berlin и Laidback Luke.

Как всегда самые самая жесткая музыка звучала с Bass Stage By S7 Airlines. Здесь люди не только танцевали динамичнее всего, но и слэмились. Среди артистов здесь выступили представители Russian Style VOLAC, культовый российский диджей Виктор Строгонов, а также Anger Fist, Borgore, Ookay, Cesqeaux и другие.

Особой популярностью пользовалась сцена Burn Energy Live Stage с хип-хоп исполнителями, хотя изначально эту идеи одобряли далеко не все посетители. На ней выступили с живым голосов: Cream Soda, Thomas Mraz, Лауд, Yung Lean, i61 и другие.

Итоги

Трудно сказать, что Alfa Future People 2019 оказался самым лучшим годом фестиваля, но он оказался одним из самых запоминающихся. Организаторы фестиваля учли многие ошибки предыдущих лет и в этот раз не было пробок на въезд, горячая вода в кемпингах ни разу не отключилась и не произошло ни одного сбоя в электричестве. Очень здорово, что у нас такой боевой народ и несмотря ни на что, все старались получать удовольствие.

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