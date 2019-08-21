Грязь, слякоть, или как на Alfa Future People 2019 удалось собрать 44 тысячи человек.

C 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2019. В этом году повторился сценарий AFP 2017 года, и за пару дней до официального начала почти без остановки шел ливень, который размыл поле и превратил его практически в одну большую лужу. Со стороны данные обстоятельства звучат действительно очень печальными, но несмотря на это, фестиваль суммарно посетило 44 тысячи человек. Почему AFP 2019 все-таки удался, рассказываем в этом репортаже.
Изначальная задумка фестиваля была в том, чтобы вытащить жителей Москвы и других городов в другую локацию. Самым оптимальными вариантом оказалась деревня Большое Козино, которая находится под Нижним Новгородом. До нее удобно добраться и тут приятный климат.
Но как бы организаторы не старались подобрать дату проведения фестиваля с наиболее благоприятной погодой, последнее слово всегда остается за природой и за несколько дней до фестиваля почти не переставая шел ливень. Это было новостью для всех, в особенности для самих гостей, которые за месяцы вперед запланировали поездку и заранее купили билеты, забронировали номера, поэтому не ехать было совсем большой потерей, поэтому все просто запаслись дождевиками и резиновыми сапогами.
Стенд Xiaomi. Старт продаж нового смартфонаВ этом году на территории фестиваля за технологии отвечала компания Xiaomi, поэтому нам особенно есть, что рассказать. На свой стенд они привезла свои последние новинки: смартфон Mi A3, беспроводные наушники Mi true Wireless Earbuds, портативный аккумулятор Mi Powerbank 3 на 20 000 мАч и беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner.
Xiaomi Mi A3 — это бюджетная модель, которая получила AMOLED дисплей на 6,01 дюйм с разрешением 1560х720 точек, энергоэффективный процессор Snapdragon 665 c 4 Гбайт оперативной памяти, а также 64/128 Гбайт внутренней.
Корпус смартфона выполнен по всем современным канонам: стекло с обеих сторон, блестящая металлическая рамка и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Устройство работает полностью на чистом Android 9.0. За качественные снимки в нем отвечают три камерных модуля: основной на 48 мегапикселей f1,8, широкоугольный на 8 мегапикселей f2,2 и датчик измерения глубины на 2 мегапикселя. Из минусов стоит отметить только отсутствие NFC модуля.
У нас в стране смартфон можно будет приобрести в сером, белом и синем цветах по цене в 16 990 рублей за версию с 64 Гбайт внутренней памяти и 18 990 рублей за модель с 128 Гбайт внутренней памяти. Кстати при покупке Mi A3 в онлайн-магазине Mi.com, магазинах Mi Store и у других розничных партнеров можно получить в подарок беспроводные наушники Mi true Wireless Earphones.
Стенд Sony PlayStationПеревести дух после ночи с многочасовыми диджейскими сетами можно было на стенде Sony PlayStation. Здесь посетители фестиваля играли в свежие игры для PlayStation 4 (Жизнь после, FIFA 19, Detroit и другие) и погружались в виртуальную реальность с помощью VR технологий. Все обладатели подписки PS Plus смогли получить подарки в виде фирменного рюкзака и различных подписок на медиа сервисы.
И самое интересное, что во втором шатре PlayStation проходил чемпионат MK ProTour по Mortal Kombat 11. Он состоял из четырех отборочных этапов, по результату которых победители поедут на ИгроМир, где 6 октября пройдет финал. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч рублей, а главный чемпион поедет в Швейцарию представлять нашу страну на Interkontinental Kombat в турнире DreamHack.
Лайн-АпТеперь поговорим о самом главном — о музыке. Фишка фестиваля AFP в том, что здесь представили совершенно разных стилей. Благодаря этому для себя можно открыть новых исполнителей. Всего на территории фестиваля было 6 сцен с разными стилями: Alfa Main Stage, Bass Stage By S7 Airlines, Mentos Fresh Connector, Miller Future Music, Burn Energy Live Stage и Tundra Deep Stage.
Главная сцена Alfa Main Stage отличается не только самыми востребованным артистами, но и уровнем технического оснащения. Так, музыка с нее была слышна и за пределами самого фестиваля, а визуальные эффекты были видны за несколько километров. В этом году хедлайнерами стали: Carnage, Apashe, Don Diablo, Knife Party, Ferry Corsten, Dash Berlin и Laidback Luke.
Как всегда самые самая жесткая музыка звучала с Bass Stage By S7 Airlines. Здесь люди не только танцевали динамичнее всего, но и слэмились. Среди артистов здесь выступили представители Russian Style VOLAC, культовый российский диджей Виктор Строгонов, а также Anger Fist, Borgore, Ookay, Cesqeaux и другие.
Особой популярностью пользовалась сцена Burn Energy Live Stage с хип-хоп исполнителями, хотя изначально эту идеи одобряли далеко не все посетители. На ней выступили с живым голосов: Cream Soda, Thomas Mraz, Лауд, Yung Lean, i61 и другие.