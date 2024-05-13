Группа М.Видео-Эльдорадо запустила предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 70

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает о начале предзаказа на новую серию смартфонов HUAWEI Pura 70. Эта серия представляет собой модернизированную и обновленную версию культовой линейки смартфонов HUAWEI P, сочетающую эстетику и передовые технологии мобильной фотографии.Серия HUAWEI Pura 70 отличается мощными аппаратными возможностями основного объектива и телеобъектива ультракамеры, а также первой в отрасли технологией XD Motion Engine, позволяющей создавать кадры в режиме высокоскоростной съемки. Основной объектив и телеобъектив поддерживают функцию высокоскоростной съемки, что позволяет снимать вдали или вблизи от движущегося объекта.

Модель HUAWEI Pura 70 Ultra оснащена инновационной выдвижной ультракамерой с сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. Этот смартфон позволяет снимать объекты, движущиеся со скоростью до 300 км/ч и обладает высокой устойчивостью к повреждениям и водонепроницаемостью.Смартфоны HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены инновационным телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1, что позволяет запечатлеть мельчайшие детали при тусклом освещении.Экраны нового поколения HUAWEI X-True с высоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит обеспечивают превосходное качество изображения и высокоточную цветопередачу.Серия HUAWEI Pura 70 отличается также удобной эргономикой и комфортным форм-фактором, предлагая разнообразные цветовые решения и стильный дизайн.

HUAWEI Pura 70: от 69 999 рублей;

HUAWEI Pura 70 Pro: от 89 999 рублей;

HUAWEI Pura 70 Ultra: от 129 999 рублей.

Новинки доступны к предзаказу с 15 по 22 мая. Цены на смартфоны HUAWEI Pura 70 варьируются в зависимости от модели и конфигурации:С покупкой смартфонов HUAWEI серии Pura 70 покупатели получают сервисные привилегии HUAWEI Care, включающие дополнительную гарантию, замену разбитого экрана и бесплатную курьерскую доставку в ремонт.Период акции действует с 23 мая по 30 июня.