GuliKit представила доступный геймпад Elves 2

GuliKit ES за 25 долларов получил джойстики и курки с эффектом Холла (в отличие от Nintendo, которая снова использует проблемные аналоги прежней конструкции), гироскоп для игр с управлением движением и аккумулятор на 950 мАч, обеспечивающий до 30 часов работы. Геймпад совместим с ПК под Windows и устройствами на Android, а также, как и Elves 2, поддерживает Switch, включая функцию пробуждения консоли Switch 2 — редкость среди сторонних контроллеров. GuliKit ES Pro за 30 долларов сохраняет все возможности младшей модели, но оборудован более точными джойстиками на основе технологии TMR с регулируемой чувствительностью, D-pad с переключением между четырьмя и восьмью направлениями, а также возможностью менять раскладку кнопок между ПК и Switch.