GuliKit представила доступный геймпад Elves 2

После релиза доступного контроллера Elves 2 за 30 долларов компания GuliKit представила ещё одну бюджетную альтернативу геймпаду Nintendo Switch 2 Pro — на этот раз с асимметричной раскладкой стиков. С сегодняшнего дня доступны две модели — GuliKit ES за 25 долларов в сером цвете и ES Pro за 30 долларов в чёрном или белом исполнении. Производитель позиционирует их как подходящие для киберспортсменов благодаря высокой частоте опроса по Bluetooth и низкой задержке, которая, по заявлениям GuliKit, даже превосходит показатели геймпадов для PS5 и Xbox. Тем не менее, ES и ES Pro наверняка заинтересуют и обычных игроков, которые хотят сэкономить, ведь Switch 2 Pro Controller стоит 90 долларов, хотя не предлагает никаких дополнительных функций.

GuliKit ES за 25 долларов получил джойстики и курки с эффектом Холла (в отличие от Nintendo, которая снова использует проблемные аналоги прежней конструкции), гироскоп для игр с управлением движением и аккумулятор на 950 мАч, обеспечивающий до 30 часов работы. Геймпад совместим с ПК под Windows и устройствами на Android, а также, как и Elves 2, поддерживает Switch, включая функцию пробуждения консоли Switch 2 — редкость среди сторонних контроллеров. GuliKit ES Pro за 30 долларов сохраняет все возможности младшей модели, но оборудован более точными джойстиками на основе технологии TMR с регулируемой чувствительностью, D-pad с переключением между четырьмя и восьмью направлениями, а также возможностью менять раскладку кнопок между ПК и Switch.
