HBO и Microsoft разыгрывают Game of Thrones Xbox One S All-Digital Edition

У геймеров есть шанс выиграть эксклюзивные консоли Xbox One S All-Digital Edition, стилизованных под популярнейший сериал Game of Thrones.

Консоль House Targaryen покрыта кожаными чешуями дракона и украшена гербом Targaryen. Вторая консоль украшена броней и символом Night King. Чтобы принять участие, все заинтересованные поклонники должны зайти на страницу Twitter Xbox, найти пост с откровением и ретвитнуть его с ключевыми словами #GameofThrones и #Sweepstakes, чтобы получить шанс на победу. Розыгрыш проводится до 22 мая включительно. С победителями свяжутся посредством личных сообщений в Twitter или Facebook.