HONOR Tablet V9 оценили в 275 долларов

Компания HONOR представила в Китае планшет Tablet V9, которая будет доступна для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 275, 300, 345, 385 за версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

HONOR Tablet V9 характеризуется 11,5-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2800:1840 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и максимальной яркостью 500 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition, 13-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку 66-Вт проводной зарядки, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,1 мм и массой 475 граммов, а также предустановленной фирменной оболочкой MagicOS 9.0 на основе ОС Android 15. Также была представлена версия со специальным экраном HONOR Tablet V9 Soft Light, которая стоит 330 и 370 долларов за модификации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти.
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