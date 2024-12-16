HONOR Tablet V9 оценили в 275 долларов

HONOR Tablet V9 характеризуется 11,5-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2800:1840 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и максимальной яркостью 500 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition, 13-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку 66-Вт проводной зарядки, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,1 мм и массой 475 граммов, а также предустановленной фирменной оболочкой MagicOS 9.0 на основе ОС Android 15. Также была представлена версия со специальным экраном HONOR Tablet V9 Soft Light, которая стоит 330 и 370 долларов за модификации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти.