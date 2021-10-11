HP нечаянно слила в сеть новые процессоры AMD

HP, возможно, только что раскрыла некоторые ключевые детали процессоров AMD Ryzen 7000. Недавний слив данных с сайта компании намекнул, что грядущая серия процессоров следующего поколения от «Team Red» может быть запущена где-то в начале 2022 года. Согласно изданию HotHardware, в базе данных американского производителя ПК была обнаружена пара настольных систем AIO (All in One) с процессорами серии Ryzen 7000. Эти моноблоки AIO выпускаются в вариантах с 24-дюймовым или 27-дюймовым экраном в цветах «Звездный белый» и «Звездный лес». Сообщается, что помимо AMD, эти системы будут также оснащены процессорами Intel Core i7, которые являются последней линейкой Alder Lake. Хотя это в основном подтверждает существование серии Ryzen 7000, список все же может быть опечаткой или ошибкой в ​​той или иной форме.

Более того, хотя более подробные сведения о чипах серии Ryzen 7000 в настоящее время неизвестны, мы можем предположить, что следующее поколение процессоров, вероятно, будет основано на архитектуре Zen 4. Но на данный момент это не может быть подтверждено официально по понятным причинам. Производитель, скорее всего, не предоставил бы сейчас производителю процессоры для сборки своих компьютеров, так как обычно обкатка технологии и новых чипов происходит в течение нескольких лет, а сейчас на очереди 6000-я серия. Возможно, производитель действительно допустил ошибку при создании описания для устройства, а может это и правда слив секретной информации.
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