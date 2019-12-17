HP открыла в России образовательный класс будущего

Москва, 12 декабря 2019 года – Компания HP Inc. открывает свой первый образовательный класс в России. Высокие технологии и современные устройства появились в московской школе №1296, теперь ученики смогут получить полезный опыт в освоении цифровой реальности, развить новые навыки и улучшить свои результаты. Высокопроизводительные ноутбуки, уникальные иммерсивные технологии, системы виртуальной реальности, а также возможности 3D печати и сканирования объектов позволили сделать новый класс универсальным для изучения информатики, физики, биологии, химии и других предметов.

«Сегодня мы стоим на пороге четвертой промышленной революции. Современное образование должно отвечать вызовам XXI века и соответствовать новым реалиям. Модель школьного класса HP Learning Studio поможет ученикам лучше ориентироваться в мире будущего, развивая креативность, гибкость мышления, цифровую грамотность, опыт работы в командах и другие навыки, необходимые молодому поколению», – отмечает Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. HP Learning Studio – класс будущего с инновационными технологиями. Для его оснащения HP Inc. пригласила в качестве партнера компанию Softline, с которой тесно взаимодействует уже на протяжении шести лет. В результате совместной работы просторное школьное помещение преобразилось в современную IT-лабораторию, где есть все необходимое для получения нового образовательного опыта. Яркий декор стен и окон класса выполнен с применением принтеров HP Latex, которые гарантируют качественную печать безопасными, безвредными красителями, и идеальны для детских помещений.Для работы учеников в классе доступен разработанный специально для обучения комплект ноутбуков-трансформеров HP ProBook x360 11 с функциональным дизайном и четырьмя режимами использования для интерактивного погружения. Ученики могут создавать контент в режиме ноутбука, работать в группе в режиме консоли, использовать режим презентации для представления своих докладов и креативных проектов, а также читать, писать и рисовать в режиме планшета. Ноутбуки отличаются уникальной прочностью благодаря ряду особенностей: влагоустойчивой клавиатуре, усиленному корпусу с текстурированной поверхностью, защитному стеклу Corning® Gorilla® Glass3 и армированным USB-портам. Также в классе установлены:● Уникальный иммерсивный компьютер HP Sprout – моноблок с проектором, настольным 3D-сканером и дополнительной сенсорной панелью. Отсканированный в трех измерениях объект переносится в компьютер, где ученик продолжает работу с его цифровой копией: дорабатывает дизайн, улучшает прототип и готовит объект к 3D-печати.● Системы виртуальной реальности – удобные, не ограничивающие движения переносные рабочие станции HP VR Backpack и профессиональные шлемы дополненной реальности HP Reverb помогут погрузиться в теорию предмета по-новому, например, взглянуть на законы физики изнутри, рассмотреть строение клетки в объеме и многое другое, что позволит с легкостью и интересом усвоить новые предметы;● Высокопроизводительная рабочая станция HP ZBook 15 G5 – мощный компьютер, который готов выполнить самые сложные задачи и помочь школьникам реализовать амбициозные проекты;● Ноутбуки НP Probook 440 для преподавателей;● 3D принтер Magnum Creative 2 UNI, 3D ручки XYZPrinting da Vinci.«Особенностью образовательного класса НР в России стала интеграция с инфраструктурой и оборудованием, которыми оснащаются школы в рамках проекта «Московская электронная школа». Данный образовательный класс позволит применять цифровые технологии и персонализированное обучение более высокого уровня. Такие тренды в области преподавания открывают большие перспективы в вопросе повышения успеваемости обучающихся, развития у ребят креативного мышления и когнитивных навыков», – говорит директор школы №1296 Валентин Макаров. Сделать процесс обучения более наглядным и увлекательным помогают программы от Мicrosoft, Movavi, ПО iNstructor и интерактивные учебные материалы и лаборатории от Центра компетенций НТИ ДВФУ по VR/AR и Modum Education, которые создаются с учетом учебных планов и легко встраиваются в структуру урока. Комплекс решений с виртуальной и дополненной реальностью сформирован совместно с AVRA Ассоциацией. AR/VR комплекс включает: трехмерные модели, интерактивные объекты, фрагменты для использования на интерактивных досках и панелях, разнообразные материалы AR для использования с помощью планшетов и смартфонов и уроки в виртуальной реальности (VR) с возможностью проводить лабораторные работы. Одно из внедренных в классе решений – комплекс учебных материалов по биологии, который помогает наглядно изучать, например, строение, функции и жизненные циклы клеток. В комплекс входят интерактивные объемные модели, викторины, виртуальный микроскоп и детальная анимация процессов, происходящих в животных, растительных и бактериальных клетках.

Важно, что при реализации таких комплексных проектов большое внимание уделяется и технологиям для работы с детьми с особенностями здоровья. Иммерсивные средства чтения, лупы, возможность воспроизведения субтитров уже реализованы в базовых продуктах Microsoft. В сочетании с высокотехнологичным оборудованием и комплексным подходом к организации учебного пространства в современном классе это обеспечивает равные возможности образования для всех детей. Реализацией проекта HP Learning Studio в России занимались эксперты компании Softline. «Помимо установки и подключения современной компьютерной и печатной техники, мы внедрили технологии, позволяющие создавать на уроке трехмерные фигуры, осуществили подбор и инсталляцию программного обеспечения ведущих отечественных производителей, поставили комплект удобной учебной мебели. В этом классе созданы все условия для повышения интереса и мотивации школьников к освоению предметов различного профиля. Обладая многолетним опытом реализации проектов, направленных на модернизацию образования, мы считаем, что концепция HP Learning Studio может стать инфраструктурной основой для федеральных программ национального проекта «Образование». Сочетание достижений российских и мировых разработчиков обеспечивает прочный фундамент для развития конкурентоспособности российского образования и вхождения нашей страны в число 10 ведущих стран по качеству общего образования», – рассказала о вкладе Softline в создание нового класса директор департамента федеральных проектов Softline Татьяна Брускина.

Инновации в образовании: расцвет смешанного обучения

Современная школа должна стать пространством для развития личности ребенка, внедряя в учебный процесс новые технологии и методики. Модернизированная система образования опирается на концепцию смешанного обучения, которая представляет собой эффективную интеграцию очных и цифровых методик. HP Learning Studio обеспечивает комфортные условия для реализации смешанного обучения, при котором ученики развивают навыки общения, проходят этап социализации и осваивают инновационные технологии, взаимодействуя с преподавателем и одноклассниками в онлайн режиме. Испытывая новые подходы к решению задач, дети учатся креативному образу мышления, в раннем возрасте получают основы профессионального и технического образования. Оборудование в классе HP Learning Studio помогает осваивать новые предметы, как например: 3D-дизайн и моделирование, программирование, методы анализа данных и т.д. В условиях цифровой и коммуникационной революции работодатели нуждаются в гибких и способных адаптироваться к новым условиям сотрудниках, которые могут работать над решением комплексных задач, ориентироваться в большом массиве информации, результативно работать над проектами в смешанных командах и эффективно взаимодействовать между собой. Появление HP Learning Studio – наглядный пример трансформации общего подхода к образованию для подготовки нового поколения высококлассных специалистов, востребованных на рынке и увлеченных своим делом.