HTC A101 готов покорять рынок Android-планшетов

HTC решила еще раз нанести ответный удар на рынке Android-устройств и выпустила HTC A101, бюджетный планшет с достойными характеристиками по относительно более низкой цене, чем у потенциальных конкурентов. Однако это то, что может удержать компанию на плаву, учитывая, как доля рынка идет на спад. HTC A101 поставляется с 10,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p, вы получаете широкие рамки со всех сторон экрана, а также есть место для 5-мегапиксельной селфи-камеры, которую вы можете найти на верхней панели. Сзади вы получаете 13-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. Учитывая, что мы смотрим на бюджетное устройство, HTC A101 поставляется с процессором Unisoc Tiger T618 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Излишне говорить, что здесь вы не получите производительный процессор, способный справиться с любыми поставленными перед ним задачами.

Вы также получаете 128 ГБ базовой памяти вместе с расширением в виде microSD, а также разъем для наушников 3,5 мм. У вас нет сканера отпечатков пальцев, но программная разблокировка лица, безусловно, здесь есть. HTC A101 питается от аккумулятора емкостью 7000 мАч с разъемом USB Type-C для зарядки. К сожалению, планшет работает на Android 11, и мы не уверены, каким будет график обновлений. Вы можете получить планшет в двух цветах — космический серый и лунное серебро. На данный момент неясно, появится ли HTC A101 в других регионах, но сначала он появится в Южной Африке, и вы должны понимать, что это устройство ни в коем случае не создано для того, чтобы конкурировать с iPad или серией Galaxy Tab.
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