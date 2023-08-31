Характеристики AMD Radeon RX 7700 XT появились в сети

На прошлой неделе компания AMD официально объявила о выпуске своей новой видеокарты Radeon RX 7700 XT, основанной на совершенно новом графическом ядре Navi 32 на архитектуре RDNA 3. Во время презентации представители компании AMD сравнили Radeon RX 7700 XT с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, но не показали производительность, которую она способна предоставить по сравнению с предшественниками на архитектуре RDNA 2. Однако, похоже, что зарубежный журналист получил некоторую предварительную информацию о производительности видеокарты в синтетическом тесте 3DMark Time Spy, и она выглядит удивительно хорошо. Инсайдер сообщил, что Radeon RX 7700 XT набирает около 17 000 баллов в тесте графики в 3DMark Time Spy. Если сравнить этот результат с картами RDNA 2, то видеокарта была бы на уровне Radeon RX 6800 XT, которая была создана для настоящих энтузиастов и она основана на графическом ядре Navi 21.

Помимо предполагаемого количества баллов производительности, журналист также предоставил скриншот из GPU-z с характеристиками Radeon RX 7700 XT от AMD. Обратите внимание, что это неофициальная версия, поэтому некоторые метрики могут быть неверными. Но, с другой стороны, эта информация является достаточно достоверной, так как она сходится с данными, которые инсайдеры публиковали в сети на протяжении достаточно длительного времени. Будем надеяться, что видеокарта в конечном итоге действительно будет такой доступной и производительной, как и обещают журналисты.