Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 вновь слили в сеть

Буквально вчера мы узнали о новой спецификации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, и, похоже, у Kopite7kimi есть больше информации, которой можно поделиться. Согласно предыдущему слуху, мы узнали о третьем изменении спецификации видеокарты GeForce RTX 4070, которая, как ожидается, будет стоить примерно столько же, сколько RTX 3070. Предыдущие слухи позиционировали карту как замену GeForce RTX 3090 Ti за 1/4 цены (рекомендованная розничная цена 2000 долларов). Если это так, то GeForce RTX 4070 может стать очень популярной видеокартой в категории 500 долларов США.

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 будет использовать полнофункциональное графическое ядро ​​AD104 с 7680 ядрами или 60 модулями SM. Из предыдущих утечек мы также знаем, что GPU AD104 будет поставляться с 48 МБ кэш-памяти L2 и до 160 ROP, что просто безумие. Это увеличение количества ядер на 25% и увеличение кэш-памяти в 12 раз по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti с ядром графического процессора GA104. Последняя информация показывает, что чип будет иметь базовую тактовую частоту 2310 МГц, ускоренную тактовую частоту 2610 МГц и максимальную тактовую частоту до 2800 МГц. Разница в тактовой частоте между RTX 4070 и RTX 3070 составляет более 1,0 ГГц, что впечатляет, но также ожидаемо, учитывая, что NVIDIA использует технологический узел TSMC 4N (оптимизированный 5-нм) для своих графических процессоров Ada Lovelace. Вопрос только в стоимости видеокарты на локальных рынках в стране.
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