Характеристики NVIDIA RTX 4060 Ti слили в сеть

Продажи видеокарт у компании NVIDIA идут не лучшим образом, так как пользователи с радостью покупают флагманскую видеокарту RTX 4090, но при этом не горят желанием покупать более доступную и слабую видеокарту RTX 4080. Причина в том, что соотношение производительности к цене там гораздо хуже, так что пользователи понимают, что лучше добавить 300 долларов и получить лучшее из того, что есть, чем сэкономить и потом думать о недостающей производительности. Но теперь у геймеров есть шанс получить действительно народную видеокарту, так как инсайдеры слили в сеть характеристики модели RTX 4060 Ti, которая должна быть анонсирована 3 января следующего года. Пока что, безусловно, это просто слухи и говорить на сто процентов уверенно никто не сможет, но информация выглядит достоверной.

Инсайдеры заявили, что RTX 4060 Ti получит графический чип AD106, который является урезанной версией флагмана, при этом количества CUDA-ядер у младшей модели в линейке в два раза ниже, чем у RTX 4090. Соответственно, можно предположить, что и производительность у RTX 4060 Ti будет примерно в два раза ниже. Также стоит отметить, что у этой видеокарты будет всего 8 ГБ встроенной памяти и шина на 128 бита, то есть это одна из худших видеокарт в плане пропускной способности памяти, что, конечно, крайне неприятно. Стоимость модели пока что никто не знает, но мы уже понимаем, что видеокарта будет стоит около 500 долларов, предоставляя при этом просто ужасную производительность.