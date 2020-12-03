Характеристики Qualcomm Snapdragon 888 официально подтверждены

Snapdragon 888 5G мобильная платформа, которая является самым передовым мобильным чипсетом от Qualcomm. Официальная страница характеристик Snapdragon 888 теперь доступна на веб-сайте Qualcomm. Новый процессор как ожидается, будет работать на флагманских телефонах Android в 2021 году, будет содержать несколько новых улучшений по сравнению с процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Snapdragon 888 - это 5-нм чипсет, состоящий из первого в мире производительного процессора ARM Cortex-X1, который работает на частоте 2,84 ГГц, трех больших Cortex-A78 с максимальной частотой 2,4 ГГц и четырех маломощных процессоров Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

По сравнению с Qualcomm Snapdragon 865, новый процессор обещает на 25 процентов лучшую производительность. Графический процессор Adreno 660 обещает на 35 процентов более быстрый рендеринг графики, чем предыдущее поколение. Он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPPDR5, работающей на частоте 3200 МГц, и хранилище UFS 3.1.

Модем Snapdragon X60 5G обещает максимальную скорость загрузки 7,5 Гбит/с для 5G и пиковую скорость загрузки 3 Гбит/с для 5G. Он поддерживает сети 5G mmWave и менее 6 ГГц, сети 5G SA/NSA, сети FDD и TDD. Он также поддерживает Wi-Fi 6E, NFC и Bluetooth 5.2. Системы поддержки GPS включают Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, двухчастотную GNSS, NavIC, с поддержкой NavIC, GPS, GNSS, QZSS и SBAS.