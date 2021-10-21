Характеристики Qualcomm Snapdragon 898 и MediaTek Dimensity 2000 слили в сети

Известный поставщик секретной информации Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые характеристики невыпущенных процессоров Qualcomm Snapdragon 898 и MediaTek Dimensity 2000, которые являются как премиальными, так и флагманскими предложениями от двух крупнейших производителей микросхем. Стоит сказать, что мы уже знали некоторые подробности об этих чипах, но выпущенные новые подробности еще больше проливают свет на будущие флагманы рынка. Snapdragon 898 — восьмиядерный процессор, состоящий из основного ядра на базе Cortex-X2 и трех высокопроизводительных ядер на базе Cortex-A719 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Он также содержит энергоэффективные ядра на базе Cortex-A510 и графический процессор Adreno 730, который позаботится о графической рабочей нагрузке.

Snapdragon 898 будет производиться Samsung по 4-нм техпроцессу, информации о беспроводных технологиях пока что нет. С другой стороны, Dimensity 2000 будет иметь конфигурацию, аналогичную Snapdragon 898, но со значительно более высоким кластером из трех производительных ядер с тактовой частотой 2,85 ГГц. Предполагается, что он будет иметь графический процессор Mali-G710 MC10. MediaTek Dimensity 2000 тоже будет основан на 4-нм техпроцессе TSMC, демонстрируя ту же технологию производства, что и Snapdragon 898. Скорее всего, производители решили сделать заметный шаг в производительности своих процессоров, чтобы банально догнать Apple, которая с каждым годом отрывается всё сильнее.