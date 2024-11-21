Характеристики RTX 5070 Ti слили в сеть

Сегодня появились новые характеристики уже четвёртой видеокарты NVIDIA из поколения Blackwell, которую компания, по словам инсайдеров, разрабатывает специально для геймеров. Речь о видеокарте GeForce RTX 5070 Ti, которая будет расположена между RTX 5070 и RTX 5080, ориентируясь на геймеров, предпочитающих производительные решения, но по относительно разумной цене, которая явно будет ниже стоимости топовых флагманов. Данная карта будет основана на графическом процессоре GB203, но стоит отметить, что в данном случае будет использоваться урезанный чип, который также будет использоваться в RTX 5080. Таким образом, печатная плата останется практически идентичной, за исключением небольших изменений. По данным инсайдеров, видеокарта RTX 5070 Ti будет оснащена 8960 ядрами, что больше, чем у RTX 4070 Ti (7680 ядер) и RTX 4070 Ti SUPER (8448 ядер).

Также ожидается, что GeForce RTX 5070 Ti получит тепловой пакет в 300 Вт, что всего на 15 Вт больше, чем у RTX 4070 Ti и её SUPER-версии. Это небольшой рост в плане энергопотребления, что может быть связано с незначительным приростом производительности в играх. А вот с памятью пока что не совсем понятно — с одной стороны, специалисты отмечают, что видеокарта должна получить 16 ГБ видеопамяти, потому что 12 ГБ видеопамяти в топовой видеокарте начала 2025 года можно смело назвать провальным решением. С другой стороны, стоит напомнить, что NVIDIA ранее особо не радовала пользователей большим объёмом памяти.