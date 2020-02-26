Характеристики и возможности Xbox Series X

Глава Xbox в официальном сообщении рассказал о возможностях новой консоли. Были улучшены процессор, графический процессор и SSD хранилище, это позволило увеличить вычислительную мощность, по сравнению с предыдущими версиями.

Xbox Series X будет использовать архитектуру AMD Zen 2 и RDNA 2. Графический процессор с производительностью 12 TFLOPS. SSD накопитель будет большого объема для быстрой загрузки игр.

Дополнительные функции консоли: Raytracing, динамическая задержка ввода, HDMI 2.1, режим VRS, автоматический режим низкой задержки. Функции будут использованы во всех играх Xbox Game Studios.