Helio G95 - самый мощный процессор от MediaTek для игр

MediaTek анонсировала самый мощный мобильный процессор для игр - Helio G95.

Helio G95 построен по 12-нм техпроцессу и поставляется с двумя процессорами ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,05 ГГц и 6 энергоэффективными процессорами Cortex-A55 с улучшенным ARM Mali-G76 MC4. G95 имеет на 5% лучшую производительность в тестах CPU (Antutu) и до 8% в тестах GPU по сравнению с G90T. Процессор включает поддержку дисплеев с разрешением экрана FHD + с частотой обновления до 90 Гц, отображение AI Super Resolution для превосходных видеозвонков и потоковой передачи видео. Также есть поддержка нескольких камер до 64 МП и поддержка стандартного дисплея HDR10.
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