Hell Is Us — приключенческая игра на движке Unreal Engine 5

Издательство Nacon и разработчик Rogue Factor анонсировали новую приключенческую игру под названием Hell Is Us. Hell Is Us, работающая на Unreal Engine 5, выйдет в следующем году на ПК ( Steam ), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Hell is Us — это приключенческий экшн от третьего лица, в котором напряженные рукопашные бои сочетаются с увлекательными исследованиями. Если война ближе всего к аду на земле, то это потому, что на Земле обитает худший из демонов: человек. В изолированной стране, опустошенной междоусобицами, раскройте секреты своего прошлого и разберитесь с последствиями таинственного бедствия. Исследуйте полуоткрытый мир, чтобы найти ответы на свои вопросы и встретиться с таинственными существами на протяжении всего вашего путешествия.
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