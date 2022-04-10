Hello Neighbor 2 выйдет в декабре

Hello Neighbor 2, долгожданное продолжение Hello Neighbor 2017 года получила официальную дату запуска. Разработчик tinyBuild объявил об этом одновременно с выпуском Hello Neighbor 2 Deluxe Edition. Предварительный заказ Hello Neighbor 2 Standard Edition будет содержать полную версию игры при запуске, а также доступ к бета-версии. Deluxe Edition поставляется с тремя новыми DLC.

Hello Neighbor 2 — это стелс-хоррор, в котором вам нужно пробраться в дом жуткого соседа и выведать его тайны. Но не все так просто: соседом управляет ИИ, который учится по ходу игры и подстраивает свое поведение под ваши действия.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК 6 декабря.

Pokémon Legends Arceus бьет рекорды продаж на Nintendo Switc…
Pokémon Legends Arceus бьет рекорды продаж на Nintendo SwitcСвежая ролевая игра Pokémon Legends: Arceus была продана тиражом 6,5 миллионов копий всего за одну неделю…
Resident Evil 2, 3 и 7 получат бесплатные обновления следующ…
Resident Evil 2, 3 и 7 получат бесплатные обновления следующВ этом году Capcom выпустит бесплатные графические обновления для своих ремейков Resident Evil 2 и Reside…
Создатели Червяков отказались от NFT…
Создатели Червяков отказались от NFTРазработчикам из компании Team17 не потребовалось много времени, чтобы отменить свои планы NFT после того…
Разработчики Battlefield 2042 признают, что 128 игроков слиш…
Разработчики Battlefield 2042 признают, что 128 игроков слишBattlefield 2042 был немного запутанным при запуске, но поскольку разработчик DICE взял под контроль самы…
Sony приобретает Raymond's Haven Studios…
Sony приобретает Raymond's Haven StudiosВ прошлом году Sony объявила, что оказывает финансовую поддержку новой монреальской студии Haven Studios …
Подтверждены минимальные системные характеристики Elden Ring…
Подтверждены минимальные системные характеристики Elden RingЕсли вы с нетерпением ждете возможности сыграть в долгожданную новую фэнтезийную игру Elden Ring, которая…
Apex Legends доступна в 4К для консолей следующего поколения…
Apex Legends доступна в 4К для консолей следующего поколенияRespawn Entertainment сообщила, что Apex Legends для консолей следующего поколения (PlayStation 5, Xbox S…
В Black Desert Online добавят новый класс Drakania…
В Black Desert Online добавят новый класс DrakaniaПоследнее обновление контента Black Desert Online принесет несколько новых дополнений. Одним из них стане…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor