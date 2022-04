Hello Neighbor 2 выйдет в декабре

Hello Neighbor 2, долгожданное продолжение Hello Neighbor 2017 года получила официальную дату запуска. Разработчик tinyBuild объявил об этом одновременно с выпуском Hello Neighbor 2 Deluxe Edition. Предварительный заказ Hello Neighbor 2 Standard Edition будет содержать полную версию игры при запуске, а также доступ к бета-версии. Deluxe Edition поставляется с тремя новыми DLC.

Hello Neighbor 2 — это стелс-хоррор, в котором вам нужно пробраться в дом жуткого соседа и выведать его тайны. Но не все так просто: соседом управляет ИИ, который учится по ходу игры и подстраивает свое поведение под ваши действия.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК 6 декабря.