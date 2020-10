В октябре многие игры добавляют контент в духе Хэллоуина. Call of Duty не осталась в стороне и запустила событие Haunting of Verdansk для Modern Warfare и Warzone. Игрокам будут доступны скины из фильма SAW (Пила) и скин Texas Chainsaw Massacre (Техасская резня бензопилой).

В режимах Warzone, Trios и Verdansk играть можно будет ночью. Добавлен игровой режим Zombie Royale и многое другое.

Событие Call of Duty Haunting of Verdansk начинается с 20 октября и продлится до 3 ноября.