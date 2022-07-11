Heroes of the Storm больше не будет получать обновления

Blizzard начала сворачивать разработку Heroes of the Storm пару лет назад и теперь было объявлено, что издатель полностью прекращает разработку Heroes of the Storm.

Blizzard поблагодарила фанатов за поддержку в своем блоге: «В июне этого года Heroes of the Storm исполняется семь лет. Сочетая в себе легендарных персонажей из всех наших вселенных, она естественным образом объединила игроков в поистине уникальный опыт. Герои и их сообщество являются домом для некоторых из самых увлеченных геймеров со всего мира, и мы стремимся к тому, чтобы вы могли продолжать наслаждаться своими приключениями через Nexus.”

«Двигаясь вперед, мы будем поддерживать Heroes так же, как и другие наши давние игры, StarCraft и StarCraft II. В будущем мы продолжим сезонные наборы и ротацию героев, и пока внутриигровой магазин будет работать, мы не планируем добавлять новый платный контент. Будущие исправления будут в первую очередь сосредоточены на устойчивости клиента и исправлении ошибок, а обновления баланса будут появляться по мере необходимости».

Heroes of the Storm перейдет в режим обслуживания, гарантируя, что игра останется работоспособной, но без запланированного дальнейшего контента. Игроки получат Epic Arcane Lizard как часть патча для игры на следующей неделе в качестве благодарности тем, кто все еще играет в игру.

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