Hi-Fi плеер Cayin N6 MK2 и его функции

Плеер оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников, отдельным линейным 3,5-мм выходом и 4,4-мм балансным, а также широким набором цифровых интерфейсов с поддержкой форматов DSD, DoP и D2P. Оптимизация энергоэффективности работы N6 MK2 позволила добиться до 14 часов работы от одного заряда при подключении через 3,5-миллиметровый аудиоразъём и до 13 часов при использовании 4,4-мм разъема.Плеер Cayin N6 MK2 функционирует на кастомной версии Android 8.1 Oreo, поддерживает работу стриминговых сервисов и Lossless-форматы вроде Tidal и других аналогов. При этом инженеры компании обошли конвертирование частоты дискретизации Android (SRC), а аудиопоток напрямую поступает в ЦАП с исходными параметрами.Обновленная модель получила 4,2-дюймовый сенсорный iPC -дисплей с увеличенным до 1280х768 пикселей разрешением. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ с возможностью расширения посредством microSD-карт вплоть до 512 ГБ. В штатной комплектации плеер работает на материнской аудиоплате A01, состоящей из цифро-аналогового преобразователя на базе чипа AK 4497 и схемы OPA1622х4 в конфигурации параллельного усиления. Эти компоненты позволяют свести акустические искажения к минимуму, обеспечив высокоточную цифровую передачу звука.Стоимость такой модели составит 89900 тысяч рублей.