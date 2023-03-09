Hisense открыла свою первую бренд-зону в России в формате домашнего кинотеатра

В Москве в ТЦ МЕГА Белая Дача прошло открытие первой бренд-зоны Hisense, которая выполнена в формате домашнего кинотеатра. Она расположена в магазине электроники М.Видео. Любой гость может лично ознакомиться с лазерными телевизорами Hisense и оценить изображение телевизоров Hisense, построенные на основе комплекса технологий ULED или QLED. Также есть возможность вживую послушать звучание фирменных саундбаров от Hisense.

В рамках открытия бренд-зоны выступили ведущие специалисты компаний Hisense и М.Видео.«Мы благодарим нашего партнера за долгую и плодотворную совместную работу. Продукция Hisense уже широко представлена в розничных магазинах сети М.Видео, и мы не планируем сбавлять заданный темп. Наличие ярких и современных демозон, моделирующих домашнюю обстановку, меняет привычные представления о торговых площадях. Здесь приятно находиться, здесь можно получить собственный опыт использования техники и понять, что из представленного ассортимента подойдет именно вам. Формируются те ощущения, которые хочется перенести из магазина в свой дом, чтобы наполнить его деталями, цветами и звуками, за качество которых отвечает Hisense», – сказал Максим Быстрицкий, заместитель генерального директора компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense, по продажам ТВ и аудиоорудования в России и СНГ.«Мы тесно сотрудничаем с компанией Hisense – активно растущим брендом в нашей стране. Hisense предлагает большой выбор инновационных решений, и мы интенсивно развиваем демозоны компании в наших магазинах. Это позволяет покупателям М.Видео ближе познакомиться с передовыми технологиями и испробовать их в действии. Бренд-зона Hisense в ТЦ МЕГА Белая дача реализована в совершенно новой концепции, предназначенной для удобства наших покупателей и полного погружения в мир видео и звука», – рассказывает Башир Хаутиев, ведущий менеджер товарной категории «Кино и звук» в Группе «М.Видео-Эльдорадо».