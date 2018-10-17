Хочешь собрать мощный компьютер? Воспользуйся конфигуратором

Сегодня практически у каждого в доме есть свой компьютер. Однако большинство пользователей забывает о том, что современные технологии развиваются невероятно быстрыми темпами и ПК, который был собран буквально 2-3 года назад, сегодня уже устарел. Но это не говорит о том, что им нельзя пользоваться, просто некоторые функции, особенно когда речь идет о компьютерных играх, будут не поддерживаться. А все из-за того, что современные игры весьма требовательны к железу вашего компьютера и на слабеньких ПК вряд ли вы сможете поиграть в современные игры. Как же быть? Кажется, пришло время произвести апдейт своего «железного монстра» и использовать его возможности по максимуму.
Далее необходимо понять, для каких именно целей вы хотите собрать для себя компьютер. Ведь если вам нужен ПК для работы: печатать текст, серфить интернет и других легких процессов, то вам необязательно даже докупать дополнительно видеокарту, большой объем оперативной памяти и SSD диск. Однако экономить не стоит на системе охлаждении и блока питании.
Если вы не знаете где именно можно найти хороший конфигуратор пк, то обязательно посетите интернет-ресурс telemart.ua, где даже самый неопытный пользователь сети сумеет быстро собрать для себя мощный компьютер. Удобная система подбора позволяет выбрать между следующими комплектующими:
- Процессор
- Материнская плата
- Видеокарта
- Модули памяти
- Блок питания
- Система охлаждения
- SSD диск
- HDD диск
- Корпус
- Монитор
- Мышка
- Клавиатура
Именно из этих составляющих вам необходимо собрать свой будущий ПК. Давайте попробуем разобраться с основными нюансами и комплектующих, которые наиболее важны. Начать необходимо с материнской платы и здесь главное не ошибиться с выбором, ведь необходимо выбирать именно ту, которую можно будет не менять ближайшие 5 лет.
Далее необходимо понять, для каких именно целей вы хотите собрать для себя компьютер. Ведь если вам нужен ПК для работы: печатать текст, серфить интернет и других легких процессов, то вам необязательно даже докупать дополнительно видеокарту, большой объем оперативной памяти и SSD диск. Однако экономить не стоит на системе охлаждении и блока питании.
Если же вы хотите собрать мощный компьютер, чтобы запускать современные игры, то придется потратиться по полной и здесь всерьез следует задуматься о приобретении мощной видеокарты, как минимум 16 Гб оперативной памяти и обязательно установить SSD диски, чтобы ускорить работу всех программ и системы в целом. Экономить не стоит и на хорошем мониторе, который позволит насладиться всеми красками современных игр. Однако не стоит засматриваться на 4К-мониторы. Сэкономить вы можете на таких вещах, как: клавиатура и мышка. Однако и эти устройства со временем необходимо будет заменить на что-то многофункциональное. Если же самостоятельно собрать ПК вы еще не можете, то обязательно обратитесь за помощью к специалистам и попробуйте собрать для себя интересную сборку на telemart.ua.