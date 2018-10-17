Хочешь собрать мощный компьютер? Воспользуйся конфигуратором

Сегодня практически у каждого в доме есть свой компьютер. Однако большинство пользователей забывает о том, что современные технологии развиваются невероятно быстрыми темпами и ПК, который был собран буквально 2-3 года назад, сегодня уже устарел. Но это не говорит о том, что им нельзя пользоваться, просто некоторые функции, особенно когда речь идет о компьютерных играх, будут не поддерживаться. А все из-за того, что современные игры весьма требовательны к железу вашего компьютера и на слабеньких ПК вряд ли вы сможете поиграть в современные игры. Как же быть? Кажется, пришло время произвести апдейт своего «железного монстра» и использовать его возможности по максимуму.

Процессор

Материнская плата

Видеокарта

Модули памяти

Блок питания

Система охлаждения

SSD диск

HDD диск

Корпус

Монитор

Мышка

Клавиатура

Если вы не знаете где именно можно найти хороший конфигуратор пк , то обязательно посетите интернет-ресурс telemart.ua, где даже самый неопытный пользователь сети сумеет быстро собрать для себя мощный компьютер. Удобная система подбора позволяет выбрать между следующими комплектующими:

Именно из этих составляющих вам необходимо собрать свой будущий ПК. Давайте попробуем разобраться с основными нюансами и комплектующих, которые наиболее важны. Начать необходимо с материнской платы и здесь главное не ошибиться с выбором, ведь необходимо выбирать именно ту, которую можно будет не менять ближайшие 5 лет.Далее необходимо понять, для каких именно целей вы хотите собрать для себя компьютер. Ведь если вам нужен ПК для работы: печатать текст, серфить интернет и других легких процессов, то вам необязательно даже докупать дополнительно видеокарту, большой объем оперативной памяти и SSD диск. Однако экономить не стоит на системе охлаждении и блока питании.

Если же вы хотите собрать мощный компьютер, чтобы запускать современные игры, то придется потратиться по полной и здесь всерьез следует задуматься о приобретении мощной видеокарты, как минимум 16 Гб оперативной памяти и обязательно установить SSD диски, чтобы ускорить работу всех программ и системы в целом. Экономить не стоит и на хорошем мониторе, который позволит насладиться всеми красками современных игр. Однако не стоит засматриваться на 4К-мониторы. Сэкономить вы можете на таких вещах, как: клавиатура и мышка. Однако и эти устройства со временем необходимо будет заменить на что-то многофункциональное. Если же самостоятельно собрать ПК вы еще не можете, то обязательно обратитесь за помощью к специалистам и попробуйте собрать для себя интересную сборку на telemart.ua.