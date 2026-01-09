Холодильники Samsung можно закрывать голосовой командой

Компания Samsung в рамках очередного обновления линейки умных холодильников Family Hub добавила функцию, о которой давно мечтали многие пользователи, — голосовое открытие и закрытие дверцы. С помощью встроенного голосового ассистента Bixby вскоре можно будет просто сказать «закрой дверь холодильника» или «открой дверь», и устройство выполнит команду. Как указано в пресс-релизе Samsung, представленном на CES 2026, дверца при этом будет открываться полностью, более чем на 90 градусов, а не слегка приоткрываться. Альтернативно запустить механизм можно касанием ладонью или тыльной стороной руки.

Такая возможность особенно полезна во время готовки, например когда руки испачканы и нужно достать какие-то продукты из закрытого холодильника, а также является серьёзным шагом вперёд с точки зрения доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Помимо голосового управления дверцами, холодильники Family Hub получают интеграцию с Gemini. Встроенная система AI Vision, которая отвечает за распознавание продуктов, помещаемых в холодильник и извлекаемых из него, теперь будет работать на базе языковой модели Google. По заявлению Samsung, это позволит системе мгновенно распознавать неограниченное количество свежих и обработанных продуктов, помогая в планировании питания и снижая количество пищевых отходов. Правда, компания не уточняет стоимость подписки, которая позволит всеми этими фишками пользоваться в повседневной жизни.