Холодильники Samsung можно закрывать голосовой командой

Компания Samsung в рамках очередного обновления линейки умных холодильников Family Hub добавила функцию, о которой давно мечтали многие пользователи, — голосовое открытие и закрытие дверцы. С помощью встроенного голосового ассистента Bixby вскоре можно будет просто сказать «закрой дверь холодильника» или «открой дверь», и устройство выполнит команду. Как указано в пресс-релизе Samsung, представленном на CES 2026, дверца при этом будет открываться полностью, более чем на 90 градусов, а не слегка приоткрываться. Альтернативно запустить механизм можно касанием ладонью или тыльной стороной руки.

Такая возможность особенно полезна во время готовки, например когда руки испачканы и нужно достать какие-то продукты из закрытого холодильника, а также является серьёзным шагом вперёд с точки зрения доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Помимо голосового управления дверцами, холодильники Family Hub получают интеграцию с Gemini. Встроенная система AI Vision, которая отвечает за распознавание продуктов, помещаемых в холодильник и извлекаемых из него, теперь будет работать на базе языковой модели Google. По заявлению Samsung, это позволит системе мгновенно распознавать неограниченное количество свежих и обработанных продуктов, помогая в планировании питания и снижая количество пищевых отходов. Правда, компания не уточняет стоимость подписки, которая позволит всеми этими фишками пользоваться в повседневной жизни.
Xiaomi представила водонагреватель с ИИ на борту…
Сегодня компания Xiaomi запустила в Китае новый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater 2 Zero Cold …
На CES 2026 представили робота, способного выбраться из басс…
Компания Mammotion, наиболее известная своими роботами-газонокосилками, готовится вывести на рынок роботи…
Бренд Tineco выводит линейку моющих пылесосов на рынок Росси…
Компания Tineco, специализирующаяся на бытовой технике, объявила о выходе на российский рынок с серией ум…
Аккумуляторные батареи Tesla неожиданно начали гореть…
Автомобильный производитель Tesla расширяет отзыв аккумуляторных модулей Powerwall 2, который стартовал в…
Новые пылесосы Roborock не будут застревать во время уборки…
Новые роботы-пылесосы Roborock стали заметно самостоятельнее и реже нуждаются в помощи пользователя при з…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor