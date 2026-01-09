Холодильники Samsung можно закрывать голосовой командой

Такая возможность особенно полезна во время готовки, например когда руки испачканы и нужно достать какие-то продукты из закрытого холодильника, а также является серьёзным шагом вперёд с точки зрения доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Помимо голосового управления дверцами, холодильники Family Hub получают интеграцию с Gemini. Встроенная система AI Vision, которая отвечает за распознавание продуктов, помещаемых в холодильник и извлекаемых из него, теперь будет работать на базе языковой модели Google. По заявлению Samsung, это позволит системе мгновенно распознавать неограниченное количество свежих и обработанных продуктов, помогая в планировании питания и снижая количество пищевых отходов. Правда, компания не уточняет стоимость подписки, которая позволит всеми этими фишками пользоваться в повседневной жизни.