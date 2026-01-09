На CES 2026 представили робота, способного выбраться из бассейна

Компания Mammotion, наиболее известная своими роботами-газонокосилками, готовится вывести на рынок роботизированный очиститель бассейнов, который способен самостоятельно выбираться из воды. Как было показано на CES 2026, модель Spino S1 Pro оснащена роботизированной рукой, установленной на док-станции, размещаемой у края бассейна. Когда устройству требуется зарядка, Spino S1 Pro с помощью подводной системы связи самостоятельно направляется к док-станции, после чего та поднимает робот из воды. Во время уборки устройство использует встроенную камеру и несколько датчиков для навигации по бассейну, распознавая загрязнённые участки, ступени, края, углы и различные препятствия.

Spino S1 Pro получил сразу пять бесщёточных моторов и гусеницы, которые обеспечивают сцепление с дном и стенками бассейна. Система фильтрации с двухслойным фильтром прокачивает до 6800 галлонов воды в час, улавливая ил, песок и другой мусор. По заявлению Mammotion, устройство сохраняет соединение в радиусе до 10 метров от док-станции, однако компания не уточняет время автономной работы аккумулятора и будет ли оно больше, чем 210 минут, которые заявлены для флагманской модели Spino E1. Выход Spino S1 Pro запланирован на первый квартал текущего года, при этом финальные технические характеристики и цена будут раскрыты позже. Но это явно дорогое удовольствие, потому что на рынке конкурентов у данной штуки просто нет. Но для владельцев больших бассейнов — интересная штука.
