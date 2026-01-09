На CES 2026 представили робота, способного выбраться из бассейна

Spino S1 Pro получил сразу пять бесщёточных моторов и гусеницы, которые обеспечивают сцепление с дном и стенками бассейна. Система фильтрации с двухслойным фильтром прокачивает до 6800 галлонов воды в час, улавливая ил, песок и другой мусор. По заявлению Mammotion, устройство сохраняет соединение в радиусе до 10 метров от док-станции, однако компания не уточняет время автономной работы аккумулятора и будет ли оно больше, чем 210 минут, которые заявлены для флагманской модели Spino E1. Выход Spino S1 Pro запланирован на первый квартал текущего года, при этом финальные технические характеристики и цена будут раскрыты позже. Но это явно дорогое удовольствие, потому что на рынке конкурентов у данной штуки просто нет. Но для владельцев больших бассейнов — интересная штука.