Представлены стиральные машины и флагманская HARPER HWMD 14106 IS

HARPER выпускает новую линейку стиральных машин, флагманом которой стала модель HWMD 14106 IS. Она объединяет функции стирки (до 10 кг) и сушки (до 6 кг). Объём барабана 64 литра позволяет стирать крупные вещи, например, пуховики или постельное бельё, что актуально для больших семей. Машина выполнена в современном дизайне: белый корпус с чёрными акцентами и большая дверца из полупрозрачного стекла. Скорость отжима достигает 1400 оборотов, обеспечивая минимальную влажность белья. Опция бережной сушки сохраняет ткань и облегчает глажку. Устройство оснащено инверторным двигателем Motor BLDC, который снижает шум, минимизирует износ деталей и экономит энергию. На двигатель действует 10-летняя гарантия.

Комбинированное управление включает поворотный переключатель для выбора программ и сенсорные кнопки для настройки параметров. В наличии 16 режимов, включая интеллектуальный M-SMART для автоматической оптимизации цикла. Есть функции сушки, воздушной стирки, стирки детских вещей, пуховиков, парообработка и другие. Противоаллергенная программа устраняет клещей, обновляет ткани и оживляет цвета с помощью горячего воздушного потока. Воздушная стирка бережно обрабатывает ткань, удаляя пыль и улучшая эластичность. Эти возможности делают HWMD 14106 IS отличным выбором для заботливых домовладельцев.

