Умный фен Dreame Pilot 20, робот-пылесос Dreame X60 Max Ultra Complete, холодильник FizzFresh

Сегодня на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2026 компания Dreame Technology представила свою интегрированную экосистему для умного дома с использованием искусственного интеллекта. Впервые Dreame одновременно представила свои разработки в двух выставочных зонах, демонстрируя значительный прогресс в развитии бренда. Компания эволюционировала от поставщика умной бытовой техники до создателя комплексной экосистемы, охватывающей решения для дома, сада и активного отдыха.

В разделе «умный дом» представлены устройства, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни с использованием искусственного интеллекта. Среди них — холодильник FizzFresh с функцией генерации газированной воды, линейка смарт-телевизоров Aura Mini LED 4K, стиральная машина L9 с инверторным двигателем и встроенным ИИ, а также кондиционеры и очистители воздуха, способные автоматически регулировать микроклимат. В категории «умная уборка» компания Dreame заслужила репутацию лидера в области инновационных технологий для поддержания чистоты благодаря моющим пылесосам, вертикальным моделям и роботам-пылесосам, которые значительно упрощают рутинные задачи домашнего ухода. В «умной кухне» представлены системы очистки воды, вытяжки, духовые шкафы, посудомоечные машины и другая бытовая техника, обеспечивающая безопасное и качественное кулинарное пространство. В категории «умный персональный уход» Dreame предлагает быстрые фены, электрические зубные щетки и умные кольца с поддержкой ИИ, предоставляя высокий уровень индивидуального ухода и способствуя заботе о красоте.

Dreame продолжает укреплять свои позиции как ведущий производитель решений для уборки дома, представив на глобальном рынке робот-пылесос X60 Max Ultra Complete. Этот невероятно тонкий и высокотехнологичный флагман с высотой всего 7,95 см легко проникает под низкую мебель, обеспечивая эффективный захват даже самых труднодоступных зон. Оснащённый усовершенствованной системой OmniSight™ на основе искусственного интеллекта, он способен прокладывать маршруты в два раза быстрее и избегать свыше 280 видов препятствий. Двойные автоматические «ножки» позволяют устройству преодолевать пороги высотой до 8,8 см. Дополняет линейку инновационный пылесос Aero Pro для сухой и влажной уборки, который справляется с загрязнениями любой сложности. Технология TangleCut 2.0 эффективно предотвращает наматывание и скопление волос, а базовая станция с функцией самоочистки, нагревающаяся до 90°C, обеспечивает безупречную чистоту устройства.

Умный фен Dreame Pilot 20 задает новый уровень в уходе за волосами благодаря уникальной бионической системе с двойным роботизированным манипулятором, первой в своем роде. Верхний манипулятор оснащен передовыми датчиками, которые анализируют состояние кожи головы, в то время как второй манипулятор в реальном времени регулирует температуру, воздушный поток и скорость. Такой подход позволяет фену адаптироваться под индивидуальные потребности, обеспечивая защиту волос, их здоровье и сияние в долгосрочной перспективе. Оснащенный разработанным Dreame высокоскоростным мотором с частотой вращения 150 000 оборотов в минуту, Pilot 20 отличается высокой мощностью, предлагая при этом персонализированный процесс сушки.