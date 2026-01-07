Новые пылесосы Roborock не будут застревать во время уборки

Новые роботы-пылесосы Roborock стали заметно самостоятельнее и реже нуждаются в помощи пользователя при застревании в сложных местах. Одним из ключевых преимуществ стала улучшенная платформа AdaptiLift Chassis 3.0, которую компания представила вместе с моделями Roborock Saros 20 и Saros 20 Sonic на выставке CES 2026. Обновлённое шасси во флагманских роботах-пылесосах Roborock позволяет им преодолевать пороги общей высотой до 8,8 см дюйма, включая двухуровневые пороги. Благодаря этому устройства способны увереннее перемещаться между комнатами без вмешательства владельца.

Роботы также эффективнее справляются с чисткой ковров за счёт динамического изменения высоты корпуса, которое автоматически подстраивается под ковровое покрытие. Регулируемое по высоте шасси дополнительно помогает пылесосам самостоятельно освобождаться, если они застряли на препятствии, что должно сократить количество ситуаций, когда пользователю приходится вручную спасать устройство. Для тех, кому особенно важна качественная влажная уборка, модель Saros 20 Sonic получила усовершенствованную звуковую швабру VibraRise 5.0, которая выдвигается и очищает пол вплотную к плинтусам. А через приложение Roborock пользователи могут настраивать подачу воды и интенсивность вибрации швабры в зависимости от типа напольного покрытия. Правда, пока что производитель ничего не говорит о стоимости новинок, так как их буквально только-только показали на презентации.