Honor Tablet V6 вышел с поддержкой 5G

На просторах интернета появилась информация о планшете Honor Tablet V6, который не только выглядит привлекательно и интересно, но и обладает весьма продвинутым железом, которое тоже притягивает интерес потенциального покупателя. Начнем с того, что у данного планшета имеется поддержка 5G и Wi-Fi 6, что довольно приятно для тех, кто хочет пользоваться устройством в мобильном режиме. Кроме того, пользователь получает мощный процессор и достаточно много оперативной памяти, чтобы наслаждаться контентом самого разного формата. Вопрос только в стоимости этого планшета, ведь пока что производитель не говорит об этом ничего. Будем ждать, пока планшет появится в продаже на территории России, после чего расскажем вам все детали.

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