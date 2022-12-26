Honor представила планшет Tablet V8 Pro с экраном на 144 Гц

Когда речь заходит о планшетных компьютерах, пользователи обычно думают исключительно о моделях компании Apple и изредка Samsung, но на самом деле на рынке есть достаточно интересных решений и от других производителей. Например, сегодня в Китае официально анонсировали планшетный компьютер Honor Tablet V8 Pro, который обладает внушительным перечнем преимуществ по сравнению с конкурентами. Начать стоит прежде всего с того, что у этого планшета имеется дисплей с частотой обновления 144 Гц, тогда как ни у кого на рынке такого дисплея больше нет. Вероятно, производители могли бы сделать нечто подобное без особого труда, но факт остаётся фактом — сейчас у компании имеется самый продвинутый дисплей на рынке планшетов как минимум по этому параметру.

Второй момент заключается в том, что производитель решил сделать планшет немного вытянутым — в результате при диагонали в 12,1 дюйма продукт получил разрешение 2560 на 1600 точек. Этот планшет идеально подходит как для чтения литературы, так и для просмотра фильмов или роликов с обучающей информацией. Конечно, гаджет поддерживает стилус и предоставляет возможность вести заметки в ручном режиме, да и внешне Honor Tablet V8 Pro выглядит достаточно неплохо. Проблема только в том, что хотя стоимость планшета и составляет 360 долларов, это цена для локального рынка — за сколько гаджет в итоге доберётся до других рынков мы пока что не знаем. Будем надеяться, что планшет привезут к нам по разумной стоимости.