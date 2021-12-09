Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution

Guerrilla Games выпустила последнее обновление Horizon Zero Dawn для ПК, которое должно улучшить производительность игры. Игра теперь поддерживает технологию масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution. Ранее игра поддерживала FidelityFX CAS от AMD. Также улучшена система управления шейдерами.

NVIDIA заявляет, что DLSS улучшит производительность Horizon Zero Dawn на 50 процентов. Некоторые другие игры для ПК, получившие поддержку DLSS в этом месяце - это Lemnis Gate, Chorus и Icarus. В соответствующих новостях Sony раскрыла более подробную информацию о версии God of War для ПК. Эта игра будет поддерживать DLSS и NVIDIA Reflex. God of War также будет иметь разблокированную частоту кадров на ПК. Также есть поддержка HDR, тени с более высоким разрешением и более детализированные ресурсы. Вы можете играть с помощью клавиатуры и мыши, контроллеров сторонних производителей и, конечно же, периферийных устройств Sony DualShock 4 или DualSense.
Комментарии и отзывы Horizon Zero Dawn
Nintendo официально закрывает свои офисы в Редвуд-Сити и Тор…
Nintendo официально закрывает свои офисы в Редвуд-Сити и ТорNintendo закрывает свои офисы в Редвуд-Сити, Калифорния, и Торонто, Канада, компания подтвердила в своем …
Genshin Impact получает поддержку 120 fps на iOS…
Genshin Impact получает поддержку 120 fps на iOSПопулярная экшн-ролевая игра Genshin Impact сегодня выпустила обновление версии 2.2 для iOS. Обновление п…
Nintendo выпускает большое обновление Animal Crossing 2.0…
Nintendo выпускает большое обновление Animal Crossing 2.0Главное обновление 2.0 для Animal Crossing: New Horizons теперь доступно для загрузки, что несколько удив…
Приключенческая игра Demeo Roots of Evil VR…
Приключенческая игра Demeo Roots of Evil VRВ следующем месяце, 16 декабря 2021 года, выйдет новая приключенческая игра Demeo Roots of Evil VR, откры…
Among Us выйдет на Xbox и PlayStation 14 декабря…
Among Us выйдет на Xbox и PlayStation 14 декабряInnersloth уже несколько месяцев обещает, что в этом году выйдет «Among Us» на Xbox и PlayStation. И тепе…
Авторы Pokémon Go купили ещё одну крупную компанию…
Авторы Pokémon Go купили ещё одну крупную компаниюNiantic приобрела еще одну компанию, чтобы помочь себе в создании платформ дополненной реальности. Компан…
Prime Gaming раздает игры EA…
Prime Gaming раздает игры EAВ этом месяце подписчики Prime Gaming смогут получить бесплатный цифровой ключ Origin для ремастера Need …
Компания Zynga открывает предварительную регистрацию в игре …
Компания Zynga открывает предварительную регистрацию в игре Компания Zynga I…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor