Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution

NVIDIA заявляет, что DLSS улучшит производительность Horizon Zero Dawn на 50 процентов. Некоторые другие игры для ПК, получившие поддержку DLSS в этом месяце - это Lemnis Gate, Chorus и Icarus. В соответствующих новостях Sony раскрыла более подробную информацию о версии God of War для ПК. Эта игра будет поддерживать DLSS и NVIDIA Reflex. God of War также будет иметь разблокированную частоту кадров на ПК. Также есть поддержка HDR, тени с более высоким разрешением и более детализированные ресурсы. Вы можете играть с помощью клавиатуры и мыши, контроллеров сторонних производителей и, конечно же, периферийных устройств Sony DualShock 4 или DualSense.