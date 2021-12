Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution

Guerrilla Games выпустила последнее обновление Horizon Zero Dawn для ПК, которое должно улучшить производительность игры. Игра теперь поддерживает технологию масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution. Ранее игра поддерживала FidelityFX CAS от AMD. Также улучшена система управления шейдерами.

NVIDIA заявляет, что DLSS улучшит производительность Horizon Zero Dawn на 50 процентов. Некоторые другие игры для ПК, получившие поддержку DLSS в этом месяце - это Lemnis Gate, Chorus и Icarus. В соответствующих новостях Sony раскрыла более подробную информацию о версии God of War для ПК. Эта игра будет поддерживать DLSS и NVIDIA Reflex. God of War также будет иметь разблокированную частоту кадров на ПК. Также есть поддержка HDR, тени с более высоким разрешением и более детализированные ресурсы. Вы можете играть с помощью клавиатуры и мыши, контроллеров сторонних производителей и, конечно же, периферийных устройств Sony DualShock 4 или DualSense.