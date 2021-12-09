Horizon Zero Dawn получила DLSS на ПК

Guerrilla Games выпустила свежее обновление для игры Horizon Zero Dawn на ПК, которое должно улучшить производительность проекта. Популярная RPG теперь поддерживает технологию масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution. Ранее игра поддерживала только FidelityFX CAS от AMD. Руководство Guerrilla Games также заявляет, что студия улучшила систему управления шейдерами, что тоже положительно скажется на картинке. Также NVIDIA утверждает, что DLSS улучшит производительность Horizon Zero Dawn до 50 процентов. Другие игры для ПК, получившие поддержку DLSS в этом месяце, включают Lemnis Gate, Chorus и Icarus. Тем временем Sony раскрыла более подробную информацию о версии для ПК другой из своих игр-блокбастеров для PlayStation: God of War. Она, что вполне ожидаемо, также будет поддерживать DLSS, а также NVIDIA Reflex (что минимизирует задержку ввода системы).

Как и в Horizon Zero Dawn, в God of War будет разблокирована частота кадров на ПК. Вы также можете рассчитывать на поддержку HDR, тени с более высоким разрешением и более подробные детали текстур. Игроки могут управлять Кратосом с помощью клавиатуры и мыши, контроллеров сторонних производителей или периферийных устройств Sony DualShock 4 или DualSense. А ещё студия анонсировала требования для ПК, чтобы геймеры понимали, будет ли God of War работать на их системе исправно. Вам понадобится как минимум видеокарта NVIDIA GTX 960 или AMD R9 290X, 8 ГБ ОЗУ, 70 ГБ памяти и процессор Intel i5-2500k или AMD Ryzen 3 1200.
Комментарии и отзывы Horizon Zero Dawn
Пятый сезон игры Sea of ​​Thieves уже доступен для загрузки…
Пятый сезон игры Sea of ​​Thieves уже доступен для загрузкиНовый 5-й сезон Sea of ​​Thieves уже начался, предлагая игрокам новый контент, снаряжение и приключения, …
Rockstar представила ремастер оригинальной трилогии GTA…
Rockstar представила ремастер оригинальной трилогии GTAТолько что был подтвержден один из важнейших секретов игрового мира: Rockstar Games перевыпускает еще три…
Among Us выйдет на Xbox и PlayStation 14 декабря…
Among Us выйдет на Xbox и PlayStation 14 декабряInnersloth уже несколько месяцев обещает, что в этом году выйдет «Among Us» на Xbox и PlayStation. И тепе…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube P…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube PPUBG Mobile объявила, что объединилась с Google и предлагает своим игрокам бесплатную трехмесячную пробну…
EA назвала дату открытого бета-теста Battlefield 2042…
EA назвала дату открытого бета-теста Battlefield 2042Как оказалось, вам не придется ждать до 19 ноября, когда должен состояться релиз нового шутера, чтобы узн…
В Fortnite запустили третью главу…
В Fortnite запустили третью главуEpic Games не потребовалось много времени, чтобы подтвердить детали главы под номером 3 в популярной коро…
Microsoft заметно улучшила Xbox Cloud Gaming…
Microsoft заметно улучшила Xbox Cloud GamingMicrosoft продолжает улучшать интеграцию своего бренда Xbox в операционные системы Windows с помощью таки…
Cyberpunk 2077 получит крупный патч и новую версию игры в на…
Cyberpunk 2077 получит крупный патч и новую версию игры в наВ октябре CD Projekt RED отложила выпуск Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X-S до первого квартала 202…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor