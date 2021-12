Horizon Zero Dawn получила DLSS на ПК

Guerrilla Games выпустила свежее обновление для игры Horizon Zero Dawn на ПК, которое должно улучшить производительность проекта. Популярная RPG теперь поддерживает технологию масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution. Ранее игра поддерживала только FidelityFX CAS от AMD. Руководство Guerrilla Games также заявляет, что студия улучшила систему управления шейдерами, что тоже положительно скажется на картинке. Также NVIDIA утверждает, что DLSS улучшит производительность Horizon Zero Dawn до 50 процентов. Другие игры для ПК, получившие поддержку DLSS в этом месяце, включают Lemnis Gate, Chorus и Icarus. Тем временем Sony раскрыла более подробную информацию о версии для ПК другой из своих игр-блокбастеров для PlayStation: God of War. Она, что вполне ожидаемо, также будет поддерживать DLSS, а также NVIDIA Reflex (что минимизирует задержку ввода системы).

Как и в Horizon Zero Dawn, в God of War будет разблокирована частота кадров на ПК. Вы также можете рассчитывать на поддержку HDR, тени с более высоким разрешением и более подробные детали текстур. Игроки могут управлять Кратосом с помощью клавиатуры и мыши, контроллеров сторонних производителей или периферийных устройств Sony DualShock 4 или DualSense. А ещё студия анонсировала требования для ПК, чтобы геймеры понимали, будет ли God of War работать на их системе исправно. Вам понадобится как минимум видеокарта NVIDIA GTX 960 или AMD R9 290X, 8 ГБ ОЗУ, 70 ГБ памяти и процессор Intel i5-2500k или AMD Ryzen 3 1200.