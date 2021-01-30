Huami Technology скоро выпустит носимый чип третьего поколения

Huami Technology - компания, которая выделяется интеллектуальными носимыми технологиями. Компания также производит собственные носимые чипы на базе искусственного интеллекта. Основатель компании объявил, что скоро появится носимый чип третьего поколения. Скорее всего это будет Huangshan 3.

На инновационной конференции 2021 года основатель и генеральный директор Huami Хуанг Ван сообщил, что скоро будет выпущен носимый чип третьего поколения собственной разработки. Компания Huami вошла в мир носимых чипов собственной разработки еще в 2018 году. Она анонсировала первый в мире чипсет Huangshan № 1 на базе искусственного интеллекта.

Спустя два года, компания выпустила набор микросхем Huangshan 2. Этот набор микросхем, который Huami использовала во многих своих интеллектуальных продуктах, имеет архитектуру, основанную на наборе инструкций RISC-V . Он также имеет сопроцессор C2, независимый NPU (Neural Processing Unit). Можно ожидать, что компания обновит NPU и набор инструкций, чтобы добиться скачка производительности на третьем поколении. Хотя Ван еще не подтвердил название чипа, имя вполне может быть Huangshan № 3.
Комментарии и отзывы Huami Huangshan 3
Обзоры:
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100
Новости:
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 5000

Официально анонсированы мобильные процессоры 5000-й серии компании AMD. ...
Qualcomm представит 8-нм процессор Snapdragon 480 5G

В последнее время смартфоны 5G становятся все более распространенными, самые доступные телефоны 5G по-пре...
CES 2021: Intel представит четыре новых семейства процессоров

На своей пресс-конференции CES корпорация Intel подчеркнула, как она ведет к лидерству в области технолог...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBЛучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Представлен одноплатный ПК ASUS Tinker B...
Представлен одноплатный ПК ASUS Tinker BКомпания ASUS выпустила одноплатный компьютер Tinker Board 2, который может составить конкуренцию популяр...
Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультра...
Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультраШирокое распространение в мире новой вирусной инфекции худо-бедно напомнило о необходимости мытья рук и с...
TP-Link представляет первую Wi-Fi 6 mesh...
TP-Link представляет первую Wi-Fi 6 meshКомпания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представляет первую mesh-систему со встроенн...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear ...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 32GN600, которая получила 31,5-д...
Первые примеры фото с объектива Sigma 65...
Первые примеры фото с объектива Sigma 65Несколько дней назад компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 65mm F2 ...
Laowa 10mm F/2.0 D-Dreamer для M4/3 зас...
Laowa 10mm F/2.0 D-Dreamer для M4/3 засСетевые источники поделились изображениями и подробностями об объективе Laowa 10mm F/2.0 C&D-Dreamer, кот...
Sapphire показала дизайн Radeon RX 6800 ...
Sapphire показала дизайн Radeon RX 6800 Многие производители пытаются удивить покупателя футуристичным дизайном, однако Sapphire пошла другим пут...
Adobe официально прекращает поддержку Fl...
Adobe официально прекращает поддержку FlВ 2017 году Adobe объявила, что прекратит поддержку своего плагина для браузера Flash к концу 2020 года. ...
Характеристики и цена Galaxy M02s объявл...
Характеристики и цена Galaxy M02s объявлЮжнокорейский технологический гигант Samsung официально подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy M02s ано...
Huawei представила смартфоны серии Nova ...
Huawei представила смартфоны серии Nova Компания Huawei официально представила смартфоны серии Nova 8, которая включает две модели Huawei Nova 8 ...
Xiaomi Mi 8 Pro получил стабильную MIUI ...
Xiaomi Mi 8 Pro получил стабильную MIUI Компания Xiaomi выпустила стабильную фирменную надстройку MIUI 12 для глобальной версии смартфона Xiaomi ...
Новое обновление AGESA BIOS позволяет ис...
Новое обновление AGESA BIOS позволяет исНа прошлой неделе, когда были выпущены видеокарты серии RX 6800, была добавлена функция SAM (Smart Acces...
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-FiОбзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor