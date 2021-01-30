Huami Technology скоро выпустит носимый чип третьего поколения

На инновационной конференции 2021 года основатель и генеральный директор Huami Хуанг Ван сообщил, что скоро будет выпущен носимый чип третьего поколения собственной разработки. Компания Huami вошла в мир носимых чипов собственной разработки еще в 2018 году. Она анонсировала первый в мире чипсет Huangshan № 1 на базе искусственного интеллекта.
Спустя два года, компания выпустила набор микросхем Huangshan 2. Этот набор микросхем, который Huami использовала во многих своих интеллектуальных продуктах, имеет архитектуру, основанную на наборе инструкций RISC-V . Он также имеет сопроцессор C2, независимый NPU (Neural Processing Unit). Можно ожидать, что компания обновит NPU и набор инструкций, чтобы добиться скачка производительности на третьем поколении. Хотя Ван еще не подтвердил название чипа, имя вполне может быть Huangshan № 3.