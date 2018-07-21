Huawei Kirin 980 с крутыми характеристиками

Появилась информация, что мощный процессор Huawei Kirin 980 появится на выставке IFA 2018 и станет настоящим открытием на мобильном рынке. Ни для кого не секрет, что компания Huawei длительное время работает над улучшением своего процессора, чтобы сделать флагманы более мощными в сравнении с конкурентами. Помимо этого, стоимость смартфонов компании будет ниже, ведь Huawei не покупает устройства у сторонних разработчиков, она делает процессоры и системы на чипе самостоятельно. Теперь вот нам обещают совершенно невероятный продукт с высокой производительностью, который изменит рынок смартфонов. Будем надеяться, что это действительно будет что-то невероятное. Пока что точных данных о гаджете нет, а говорить про слухи вредно — слишком много непонятной информации крутится вокруг.