Huawei MateBook E (2019) стоит 600 долларов

Какое-то время назад на просторах интернета появилась новость о том, что крупные компании планируют перевести свои планшеты или ноутбуки на процессоры от Qualcomm. Это, по мнению аналитиков, позволит снизить стоимость устройств и сделать их более доступными для широких масс пользователей. Яркий пример того, что у этих слов есть фундамент, является планшет-ноутбук Huawei MateBook E (2019). У него внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 850, который отлично справляется с поставленными задачами. Стоимость нового устройства составляет всего 600 долларов и за эти деньги вы ничего лучше точно найти не сможете. Ждем старта продаж в нашей стране и можно будет говорить о конкуренции с другими компаниями и другими решениями на этой платформе.