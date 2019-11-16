Huawei MatePad Pro получит вырез в дисплее

Появилась официальная информация о том, что компания Huawei действительно готовит свой новый планшетный компьютер Huawei MatePad Pro к продаже. Более того, слухи о вырезе в дисплее тоже подтвердились и если вы очень хотели планшет с минимальными рамками вокруг экрана, то это будет наиболее интересный вариант. Дело в том, что если на смартфоне вырез в дисплее очень заметен и мешает наслаждаться контентом, то с планшетом ситуация совсем иная. Вы получаете крутой продукт с большим дисплеем, в котором вырез выглядит крайне мелко и его почти не замечаешь во время просмотра контента в сети. Однако ситуация с Huawei MatePad Pro пока что не совсем ясна, ведь у компании Huawei явные проблемы с операционной системой Android, а это важно.