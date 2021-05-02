Huawei MatePad Pro2 выпустят в начале июня

Сетевые источники раскрыли дату релиза новых смарт-часов, планшетов и ноутбуков компании Huawei. Итак, 19 мая будут представлены часы Huawei 4X New Bright и весы Huawei 3 Pro, 2 июня выпустят планшет Huawei MatePad Pro2, а также смарт-часы Huawei Watch3 и Watch3 Pro. Наконец, на 19 июня запланирована презентация ноутбука Huawei MateBook

Сообщается, что планшеты Huawei MatePad Pro2 получат предустановленную ОС HarmonyOS, версии с 12,2 и 12,6-дюймовыми дисплеями, а также фирменную платформу HiSilicon Kirin 9000 SoC. Что до смарт-часов Huawei Watch3, то им прочат HarmonyOS из коробки и поддержку eSIM.