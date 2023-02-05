Huawei MatePad SE 10.4 получил версию на 6 ГБ ОЗУ

Сетевые источники сообщают о выпуске в Китае новой версии планшета Huawei MatePad SE 10.4, которая отличается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Выпущенная ранее оригинальная модель имеет варианты на 3 или 4 ГБ ОЗУ, а также 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти. Версия только с Wi-Fi стоит на китайском рынке 220 долларов, а с модемом LTE – 250 долларов.

Планшет также оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 точек (формат 2K), слотом для карты памяти microSD, основной камерой разрешением 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и операционной системой HarmonyOS 3 «из коробки».