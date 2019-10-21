Huawei MediaPad M7 попал на фото

На текущий момент на рынке планшетных компьютеров банально нет серьезного или хотя бы как-того конкурента для iPad. Компания Apple легко уделала всех на рынке благодаря своей продвинутой операционной системе и поддержке большого количества софта, который и делает планшет настолько привлекательным. Теперь на просторах интернета появилась фотография якобы планшета Huawei MediaPad M7, который выглядит очень уж необычно. У новинки расположена фронтальная камера в верхнем левом углу экрана, то есть прямо в нем в формате отверстия, плюс рамка вокруг дисплея очень тонкая. Видимо, производитель решил просто скопировать сильные стороны смартфонов и показать планшет в этом же варианте исполнения. И это весьма достойное решение.